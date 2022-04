Cassano, passione padel: lancia la sua linea d'abbigliamento

CIRCOLO CASSANO

I colori della linea sono quelli di Sampdoria, Bari e Parma, società che hanno visto Antonio protagonista nel mondo del calcio

Come molti ex calciatori, anche Antonio Cassano è stato stregato dal padel. Non solo una passione per l'ex fantasista che ora ha deciso di investirci lanciando la sua linea d'abbigliamento dedicata allo sport del momento e non solo. Circolo Cassano, infatti, ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del padel, sfruttando la trasversalità di sport, mondo social e retail marketing. ufficio-stampa

Due start-up insieme per dar vita ad un progetto che unisce menti giovani e un campione che si sta facendo strada nel mondo del padel. Super appassionato di questo sport, Cassano ha contribuito alla promozione nel campionato di Serie C del Padel Albaro, società per cui è tesserato. I colori della linea sono quelli di Sampdoria, Bari e Parma, società che hanno visto Antonio protagonista nel mondo del calcio. Giallo, bianco, rosso e blucerchiato campeggiano su maglie, felpe e pantaloncini, che dal 5 aprile saranno venduti nello shop online di Tap-in e nei punti vendita Rinascente.

A Roma e Milano, inoltre, la collezione sarà esposta su mini campi di padel allestiti per l’occasione. Fondata nel 2015 in un garage di Polignano, Tap-in oggi produce, tra le altre cose, la linea padel e beach tennis per Bobo Vieri. Pair è invece un Lab di progettazione, creazione e produzione di contenuti per i Social con l'obiettivo di aumentare le performance dei Brand nell'interazione con i propri clienti attraverso i canali social e l'Influencer Marketing. Sviluppo di progetti con contenuti personalizzati per ogni Brand rappresentano il suo core business.

ufficio-stampa

Rinascente è presente in Italia con nove prestigiosi store, in importanti palazzi storici, nel cuore delle principali città. Rinascente si apre al pubblico come una finestra sul mondo, diventando il palcoscenico non solo della moda, ma di un teatro di novità, proposte uniche ed eventi. Ogni negozio si propone come una grande House of Brands per offrire una experience unica nel suo genere. Tre realtà insieme e l'unicità di Cassano danno vita ad un brand fresco, innovativo e di qualità.