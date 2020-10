Canottaggio: positivi due atleti italiani, 89 azzurri in isolamento dopo gli Europei

Due casi di positività al Covid-19 all'interno della delegazione italiana che aveva partecipato agli Europei di canottaggio a Poznan (Polonia): per questo motivo, tutti e 89 i membri del Team Italy sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni e non saranno al Campionato Italiano di Varese. Per i campionati europei erano partiti 39 atleti senior, 14 della categoria pesi leggeri, 9 del pararowing più 21 dello staff tecnico, quattro rappresentanti dei media e due dirigenti.