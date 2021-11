Canelo nella storia: è campione indiscusso, Plant va al tappeto

Saul "Canelo" Alvarez ha fatto la storia dei supermedi, unificando su di sè tutti i titoli di categoria con una vittoria a spese di Caleb Plant, per interruzione dell'arbitro all'undicesimo round a Las Vegas. In un incontro dominato dall'inizio alla fine dal messicano, 'Canelo' ha fatto cadere l'americano Plant più volte. Grazie a questa 57/a vittoria (di cui 39 prima del limite) in 60 combattimenti (2 pareggi, 1 sconfitta), ha aggiunto al suo record la cintura IBF, fino ad allora detenuta dall'avversario, diventando il primo peso medio a riunire su di sè tutti i titoli della categoria, avendo già conquistato quelli WBA, WBC e WBO. L'incontro si è svolto sotto gli occhi di Mike Tyson, che aveva predetto la vittoria di Alvarez giudicandolo il miglior pugile della sua generazione.