Bradbury eroe: ha salvato la vita a quattro ragazze in pericolo in mare

Steven Bradbury ancora eroe, ma questa volta la sua "impresa" vale più di una medaglia. L'australiano, incredibile oro olimpico a Salt Lake City 2002 nello short track, ha salvato la vita a quattro ragazze che stavano affogando in mare in balia delle onde. Il 48enne, che si trovava in spiaggia nel Queensland con il figlio per fare un po' di surf, ha notato le giovani in difficoltà e subito si è precipitato a salvarle nonostante le onde alte. Tutte sane e salve nonostante una delle ragazze sia andata in iperventilazione. Le giovani hanno poi dichiarato che senza l’aiuto di Bradbury non ce l’avrebbero fatta.