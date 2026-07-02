110 FPI - Roma Boxing Night, 4 titoli su Mediaset: "Sarà una notte epica"

"Una serata straordinaria, una serata degna dei nostri 110 anni di storia - continua D’Ambrosi - e spero che il pubblico possa assaporare amore, sogni, coraggio e determinazione che sono gli aspetti salienti della nostra nobile arte. Dico una cosa sul titolo mondiale IBO dei pesi leggeri che la nostra Pamela Noutcho difenderà dagli assalti della colombiana Jenny Tulcan: finalmente ci siamo sdoganati dal quel machismo che circonda il pugilato e faccio gli auguri a tutti i nostri pugili, ma in particolare alla nostra Pamela"