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110 FPI - Roma Boxing Night, 4 titoli su Mediaset: "Sarà una notte epica"

Sabato 4 luglio alle 22.45 in differita sul 20 in palio un titolo mondiale femminile, un titolo europeo e due titoli italiani

02 Lug 2026 - 17:01
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“Questo evento sarà un film, un film epico”. Parola di Flavio D’Ambrosi, presidente della Federazione Pugilistica Italiana, pronto alle celebrazioni per i 110 anni con il grande evento Roma Boxing Night. Una notte da sogno sabato 4 luglio al PalaTiziano di Roma in onda sul canale 20, in differita alle 22.45 con la telecronaca di Davide Dezan, Clemente Russo e Niccolò Pavesi. Quattro titoli in palio: il mondiale femminile IBO dei pesi leggeri con la nostra Pamela Noutcho a difendere la corona, due titoli italiani e il main event dell’EBU Silver dei pesi gallo.

"Una serata straordinaria, una serata degna dei nostri 110 anni di storia - continua D’Ambrosi - e spero che il pubblico possa assaporare amore, sogni, coraggio e determinazione che sono gli aspetti salienti della nostra nobile arte. Dico una cosa sul titolo mondiale IBO dei pesi leggeri che la nostra Pamela Noutcho difenderà dagli assalti della colombiana Jenny Tulcan: finalmente ci siamo sdoganati dal quel machismo che circonda il pugilato e faccio gli auguri a tutti i nostri pugili, ma in particolare alla nostra Pamela"

Pamela Noutcho (10-0) aprirà la serata con la difesa della cintura IBO dei Pesi Leggeri femminili dalle cattive intenzioni di Jenny Tulcan (14-0). Un match tra imbattute che promette scintille e che potrebbe proiettare Noutcho ancora più in alto, ai vertici assoluti della boxe femminile: “Sono troppo carica, i miei allenatori mi hanno detto di abbassare un po’ i toni prima di sabato. Jenny Tulcan ha una boxe molto ravvicinata e non si ferma mai, spero di essere la solita ‘demolitrice’ di sempre” ci racconta Pamela in esclusiva.

Nel main event Mauro Forte (22-1, due pareggi) difende la cintura EBU Silver dei pesi gallo dall’assalto della leggenda Vincenzo Picardi (12-1), veterano del ring, 42 anni, già campione italiano ed europeo e bronzo alle olimpiadi di Pechino 2008. Un test difficile e cruciale per Forte, chiamato a confermarsi per mettere nel mirino il Titolo Europeo.

Nel co-main event, Francesco Faraoni (8-1) ottiene una nuova chance per il Titolo italiano dei pesi medi contro Giovanni Rossetti (12-4), già campione nazionale e internazionale, oltre che sfidante alla cintura continentale. Una sfida equilibrata tra due pugili giovani all’anagrafe ma esperti, determinati a conquistarsi un importante step in avanti di carriera.

Roma si prepara a tremare sotto i colpi devastanti dei pesi massimi con la sfida per il titolo italiano tra Antonio Carlesimo (10-0) e il cubano Angelo Morejon (10-0), imbattuti dal record identico. Un altro match dall’esito incerto tra due artisti del KO. La potenza dell’italiano contro la leggiadria della boxe cubana di Morejon, due stili differenti, una sola missione: trovare il colpo del ko.

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