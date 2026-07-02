F1, Lego porta i piloti in pista a Silverstone con 22 minicar

Oggi il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno presentato 22 minicar LEGO completamente guidabili che domenica percorreranno il tracciato per la Parata dei Piloti del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 Pirelli. Per la prima volta, i piloti si metteranno al volante della propria minicar monoposto, composta da oltre 28.000 mattoncini LEGO e in grado di raggiungere velocità fino a 25 km/h.
L’annuncio fa seguito alla Parata dei Piloti del GP di Miami dello scorso anno, in cui 10 vetture LEGO di grandi dimensioni e completamente guidabili, ispirate alla linea LEGO F1 Collection Speed Champions, avevano percorso il tracciato con i piloti di F1 al volante. Ciò che ne era scaturito era stato un giro all’insegna del caos, della gioia e delle risate. Quest’anno, le minicar sono state ispirate alle livree 2026 di ciascun team di F1, includendo stemmi delle squadre, palette colori e numeri dei piloti per renderle il più possibile autentiche nell’aspetto e nelle sensazioni, con un divertente tocco LEGO.
“Ascoltiamo sempre i nostri fan e dalla Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami 2025 era chiaro che sia gli appassionati che i piloti volevano qualcosa di più,” ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO. “Siamo tornati con una versione 2.0 in un formato completamente nuovo, portando ancora più divertimento ed entusiasmo”.
Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha dichiarato: “L’anno scorso, la Parata dei Piloti LEGO è stata una delle attivazioni più creative e di maggiore impatto che abbiamo mai visto in una gara e ha catturato l’attenzione di miliardi di persone in tutto il mondo. Quest’anno l’asticella si alza ulteriormente e non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei fan a livello globale. Qualunque sia la tua età, c’è qualcosa di davvero divertente e speciale nel vedere i mattoncini LEGO trasformarsi in vetture a grandezza naturale e scendere in pista. Chiediamo sempre ai nostri partner di continuare a spingere i confini e le aspettative, e questa Parata a Silverstone ci è riuscita perfettamente”.
Queste minicar uniche sono state create da un team specializzato di 20 designer, ingegneri e costruttori LEGO, che hanno lavorato 6.400 ore nello stabilimento del Gruppo LEGO a Kladno, nella Repubblica Ceca.
Questa rappresenta l’ultima attivazione nell’ambito della partnership continuativa tra il Gruppo LEGO e Formula 1, che ha l’obiettivo di portare il gioco in pole position. L’evento, infatti, si inserisce in una serie di momenti memorabili del 2025, tra cui i Trofei in mattoncini del Gran Premio di Gran Bretagna, la Sfilata della Cadillac Fleetwood Sixty Special LEGO del 1950 a Las Vegas e la già citata Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami.
LEGO F1 minicar – Dati e curiosità
Ogni minicar LEGO® F1 è composta da oltre 28.000 mattoncini LEGO, insieme a una selezione di altri componenti che le rendono capaci di muoversi.
Al loro sviluppo e alla loro costruzione sono state dedicate oltre 6.400 ore complessive di lavoro.
Sono state realizzate da 20 specialisti in design, ingegneria e costruzione del Gruppo LEGO.
Potranno raggiungere fino a 25 km/h durante il loro debutto alla Parata dei Piloti del Gran Premio di Gran Bretagna.
Ciascuna delle minicar LEGO F1 pesa circa 280 kg, di cui 65 kg di mattoncini, ed è dotata di ruote da go-kart standard.