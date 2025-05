Boxe, Squeo contro Opetaia per la sfida del mondiale IBF Cruiser

Opetaia vede questo match come una fase di passaggio, perché prima o poi vuole mettere le mani su quel titolo mondiale unificato che sembra l’ossessione della sua vita. Di “Red Bull” (questo è il soprannome di Squeo) però non si fida al cento per cento: “È un piccolo bomber, si fa avanti, ma non è nulla che non abbia già visto”. Squeo invece sa benissimo che dovrà fare un miracolo per strappare il titolo a questo straordinario atleta: “Sicuramente tutti quelli che mi precedono in classifica hanno rifiutato, anche perché Opetaia lo conosciamo benissimo e non è difficile capire perché non lo vuole affrontare nessuno. Però lui ha due braccia e io ne ho due, non vado lì per perdere. Chi mi dà per spacciato non conosce Claudio Squeo”.