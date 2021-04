Boxe: Mayweather torna sul ring a 44 anni, sfiderà lo youtuber Logan Paul

BOXE

L'incontro è in programma il 6 giugno a Miami

A 44 anni suonati Floyd Mayweather è pronto all'ennesimo ritorno sul ring. Il pugile americano, imbattuto nei 50 match disputati da professionista, affronterà il 6 giugno all'Hard Rock Stadium di Miami lo youtuber Logan Paul, in un match originariamente programmato per il 20 febbraio. Mayweather torna sul parquet a distanza di 3 anni dall’ultima volta, quando combattè contro il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa.

Logan Paul, invece, nel suo unico match da professionista ha subito una sconfitta per decisione non unanime contro lo youtuber KSI. A causa della grande differenza di peso (Paul è un mediomassimo e pesa circa 90 kg, mentre The Money nel combattimento con Conor McGregor del 2018 si presentò con un peso di 68 kg), l'incontro viene catalogato come semplice esibizione. Comunque vada, almeno dal punto di vista economico, sarà di certo un successo.

L'ANNUNCIO DI MAYWEATHER