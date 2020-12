Boxe: Joshua manda ko Pulev, ora la supersfida con Fury

Anthony Joshua, inglese di origini nigeriane campione del mondo dei pesi massimi, ha battuto in una Wembley Arena di Londra semivuota, presente solo un migliaio di spettatori causa Covid, il bulgaro Kubrat Venkov Pulev, ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale. La sfida, conclusa per ko al nono round, apre la strada a un combattimento senza precedenti con Tyson Fury che dovrebbe tenersi nel 2021. Battendo Pulev, 39 anni, Joshua ha mantenuto le sue cinture dei pesi massimi mondiali (IBF, WBA, WBO e IBO) e ha aperto la strada a una lotta per la riunificazione dei titoli contro il suo connazionale Tyson Fury, campione WBC. Lo scontro tra "AJ" e il "Re degli Zingari", imbattuto in 31 combattimenti, fa sbavare l'Inghilterra e il mondo della boxe, anche se l'organizzazione del match si preannuncia problematico dal punto di vista finanziario e normativo.