Boxe: Joshua-Fury si farà, trovato l'accordo per due match

BOXE

L'incontro che tutti gli appassionati di boxe sognano si farà e finalmente l'Inghilterrà saprà chi tra Anthony Jushua e Tyson Fury è l'indiscusso re dei pesi massimi. "Stiamo facendo grandi progressi. C'è ancora molto da lavorare. Stiamo guardando luoghi e date - ha dichiarato il promotor di Joshua, Eddie Hearn - Entrambi sono d'accordo sui termini finanziari del combattimento. I ragazzi hanno accettato di salire sul ring per due combattimenti".

"Il primo combattimento potrebbe avvenire la prossima estate. Sarà nel 2021 - ha spiegato il promotore a Sky Sports News - Non abbiamo firmato contratti perché ci sono ancora cose da elaborare. E' il più grande combattimento di sempre nella storia del pugilato britannico e non ci sarà mai un match più grande nella nostra generazione".

Per nulla scontato che la cornice che ospiterà il match sarà in Gran Bretagna. "Ci sono discussioni con vari luoghi - ha aggiunto Hearn -. Seguendo il buon senso e senza sapere come funziona un accordo, in molti diranno che la Gran Bretagna è il posto dove disputare il match. Ma è il mondiale dei pesi massimi, ci saranno offerte da tutto il mondo. Il luogo è un altro ostacolo da superare".

Ancora un annetto di attesa, ma tutto procede per il verso giusto. I tempi sono lunghi, perché i due campioni hanno altri incontri da disputare. Fury, il campione imbattuto dei pesi massimi WBC, affronterà lo sfidante ufficiale Dillian Whyte entro febbraio 2021, per poi dare trovarsi di fronte per la terza volta Deontay Wilder.

Joshua, che a dicembre è tornato in possesso dei titoli IBF, WBA e WBO, incontrerà di sicuro lo sfidante obbligatorio Kubrat Pulev, un match in programma il 20 giugno ma saltato a causa dell'emergenza coronavirus.

FURY: "PRIMO DEVO DISTRUGGERE WILDER, POI ANNIENTERO' JOSHUA"