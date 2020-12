Boxe, Holyfield sfida ancora Tyson: “Niente più scuse, sali sul ring”

Evander Holyfield-Mike Tyson, storia di una rivalità infinita. E che forse potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Holyfield in queste ore ha sfidato ancora una volta Iron Mike, tornato sul ring a 54 anni nel weekend per un match esibizione contro Roy Jones Jr che si è concluso in parità. "Niente più scuse, questa sfida deve avere luogo, è la nostra eredità - ha sottolineato il 58enne - Sabato scorso hai detto di essere pronto ad affrontarmi, quindi firma il contratto e sali sul ring. Il mondo sta aspettando la risposta, io sono pronto". Nel fiore della loro carriera Tyson e Holyfield si sono affrontati due volte: la prima volta Holyfield ha vinto all'indicesima ripresa per ko, la seconda volta Tyson è stato squalificato per aver dato un morso all'orecchio dell'avversario.