Boxe, Fury minaccia Ronaldo: "Manchester non è abbastanza grande per tutti e due"

BOXE

Il campione dei pesi massimi sogna un match mondiale all'Old Trafford

Distrutto Wilder e difesa la corona WBC dei massimi, Tyson Fury guarda avanti e rivela un sogno del cassetto: combattere all'Old Trafford, lo stadio del Manchester United sua squadra del cuore. Il campione inglese scherza anche su Cristiano Ronaldo: "Sono davvero felice che sia tornato all'Old Trafford, ma questa città non è abbastanza grande per entrambi! Se vivessi a Manchester sarebbe un problema. Ma sono a un'ora di autostrada a Morecambe, quindi c'è molta distanza". Getty Images

In un'intervista al Sun, il re dei massimi ha svelato i propositi per il futuro. "Ho due incontri in programma ancora qui (a Las Vegas, ndr), ma mi piacerebbe riportare un combattimento per il titolo mondiale a Manchester - ha spiegato - È sempre stato un mio sogno combattere all'Old Trafford. L'ultimo incontro è stato Eubank contro Benn nel 1993 (finito con un pareggio, ndr) ed è stato incredibile".

Fury dovrebbe difendere il titolo a dicembre contro il vincente di Whyte-Wallin e poi aspetterà il vincitore del rematch tra Usyk e Joshua per unificare tutte le corone mondiali: se a spuntarla fosse il connazionale, il suo sogno di combattere nel Teatro dei Sogni potrebbe diventare realtà già nel 2022.