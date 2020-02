Biathlon, Mondiali: splendido argento per l’Italia nella staffetta mista

BIATHLON - MONDIALI

Cominciano bene i Mondiali di Biathlon di Anterselva (Bolzano) per l’Italia, che conquista l’argento nella staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il quartetto azzurro giunge al traguardo con un ritardo di 15’’6 dalla Norvegia al termine di un’ottima gara; bronzo alla Repubblica Ceca. All’ultimo poligono il norvegese Boe è più veloce di Windisch nel range time.

L’Italia continua a non tradire nella staffetta mista nel biathlon. Dopo le ultime due edizioni olimpiche e l’ultima mondiale, arriva una splendida medaglia d’argento ad Anterselva (Bolzano), che è il migliore risultato azzurro di sempre in questo format di gara in un Mondiale. Gli azzurri fanno anche tremare la fortissima Norvegia, che però alla fine riesce ad avere la meglio all’ultimo poligono.

Dopo il primo poligono comanda Lisa Hauser (Austria) davanti a Susan Duklee (Usa); Lisa Vittozzi limita i danni nonostante i due errori, ma poi va al comando dopo il secondo con 1’’2 sull’Ucraina, 5’’ sulla Norvegia, tenendo il passo sugli sci di Olsbu Roeiseland e chiudendo una superlativa prima frazione. Tocca a Dorothea Wierer, in testa dopo il terzo poligono con 1’’4 sull’austriaca Innerhofer; dopo il quarto poligono Eckhoff scappa via con 6’’ sulla nostra connazionale, 11’’8 su Davidova e 21’’3 su Kruchinkina. Al termine della seconda frazione la Norvegia è prima; Repubblica Ceca e Italia sono a 12 secondi. A 33’’ la Svizzera, a 39’’ Ucraina, Bielorussia e Germania.

Dopo il quinto poligono è in testa il norvegese Tarjei Boe con 10’’1 su Lukas Hofer (e 11’’8 su Moravec) il quale Hofer fa 5 su 5 (10 su 10 in totale) al sesto poligono e va in prima posizione; 5/5 anche per Moravec, due ricariche per Boe e Peiffer. All’ultimo scambio Norvegia e Italia insieme, terza la Repubblica Ceca a 5’’1. Al settimo poligono anche Windisch è impeccabile ed esce a 3’’ da Johannes Boe, che a sua volta non sbaglia. All’ultimo poligono Dominik Windisch e Boe utilizzano entrambi due ricariche, con il norvegese, però, che risulta molto più veloce nel range time. Arriva comunque una magnifica medaglia nella prima gara che apre la rassegna iridata.