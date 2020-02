Biathlon, Mondiali Anterselva: a Fourcade la 20 km individuale, deludono gli italiani  

MONDIALI BIATHLON

Martin Fourcade si prende la medaglia d'oro nella 20 km individuale maschile dei Mondiali di Biathlon ad Anterselva, in una gara caratterizzata da diversi errori da parte anche dei favoriti (a partire da Fillon Maillet, che ne commette quattro e chiude settimo). Completano il podio Johannes Boe e Dominik Landertinger. Deludono gli italiani, staccatissimi: quattro errori per Lukas Hofer, addirittura otto per Dominik Windisch.

Anterselva saluta con vento e neve la 20 km individuale dei Mondiali di Biathlon, e anche il meteo incide su una gara difficile e che spariglia le carte. Lasciando a tanti il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato. A prendersi un grande oro è quindi Martin Fourcade, che sin dalle primissime fasi mostra di non voler lasciare nulla al caso completando il primo giro restando a 0 sia a terra che in piedi. Chi non riesce a fare altrettanto è Alexander Loginov, che esce subito dalla lotta per il podio, il grande deluso dello sprint Johannes Boe rimane invece vicino al rivale. Anche perché nel frattempo le folate di vento che soffiano al poligono rendono complicato il lavoro di tutti. Così Fourcade si prende il tempo di aspettare il momento giusto e con tutta calma va a chiudere la sua prova compiendo alla fine un solo errore. Quello che non riesce a Boe, che invece sbaglia nell'ultima serie al tiro consegnando l'oro al rivale.

Chi deve mangiarsi le mani è Quentin Fillon Maillet, il più veloce sugli sci che però si ritrova solo settimo dopo aver compiuto ben quattro errori. Davanti a lui l'altra delusione del giorno, Tarjei Boe che ne raccoglie durante il tragitto tre. In difficoltà gli italiani: quattro errori per Lukas Hofer (che chiude 13°), altrettanti per un ben più lento Thomas Bormolini che per il rotto della cuffia entra nella top 50 (da cui rimane escluso Thierry Chenal, anche lui a 4 errori). Naufraga invece Dominik Windisch, che già al primo poligono compie i primi due errori (sul primo e sull'ultimo bersaglio) e alla fine chiude a otto, ritrovandosi fuori dai primi 70 della classifica.