Baldini, l'oro di Atene: "Difficile che si disputino le Olimpiadi"

"In questo momento è difficile valutare come sarà la situazione perché è in continua evoluzione ed io non ho competenze per dire quando finirà l'emergenza. Mi sento però di dire che lo sport in questo momento passa in secondo piano rispetto alla salute". A dirlo è l'olimpionico Stefano Baldini, medaglia d'oro nella maratona ad Atene 2004, l'azzurro che entrò in trionfo nello stadio Panathinaiko da dove la fiaccola olimpica è partita in volo per Tokyo, portandosi dietro tutte le incertezze sui Giochi in programma a luglio in Giappone per l'emergenza coronavirus.