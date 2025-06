Tamberi e Tortu non decollano nella grande festa dell'atletica all'Olimpico di Roma

"Prima della gara cercavo di autoconvincermi che ci fosse comunque un modo per riuscire a saltare in alto, ma alla fine la verità viene sempre a galla. Era chiaro che tutti i segnali portavano a capire che oggi non avrei potuto saltare misure importanti. Magari potevo arrivare a 2,20, forse 2,23, ma non sono certo le misure che mi competono quando sto bene. Questa gara rappresentava un po’ il capitolo finale del mio percorso riabilitativo: era un test per capire come stesse davvero il ginocchio, e devo dire che sono molto contento perché non ho sentito nulla, nessun fastidio. E questa, per me, è davvero l’unica cosa che conta. Ora inizia una nuova fase: finalmente potrò ricominciare ad allenarmi per saltare sul serio, con esercizi specifici. Fino a ora è stato come chiedere a un maratoneta di correre solo mille metri: non puoi pretendere che faccia una maratona. Da oggi, finalmente, posso tornare a lavorare per saltare in alto. Se in tre mesi e mezzo riuscirò a farlo a Tokyo? Non lo so. Ma di certo, a Tokyo, non salterò queste misure viste oggi. Quanto riuscirò a fare, lo vedremo. L’importante, ripeto, è che io riesca a concludere questa stagione con il ginocchio in salute. Sarebbe già una vittoria nel mio percorso verso l’obiettivo più grande: Los Angeles".