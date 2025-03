Stecchi rilancia le sue ambizioni dopo la rottura del tendine di Achille durante una gara in Polonia a febbraio

Nato a Bagno di Ripoli in provincia di Firenze, figlio d'arte sportiva in quanto il padre Gianni è stato primatista italiano della specialità per tre anni con 5,60 dal 1987 al 1990, Claudio ha ottenuto sin da giovane eccellenti risultati a iniziare dall'argento nei mondiali under 20 di Moncton in Canada nel 2010 con 5.40, ma purtroppo il suo grande talento è stato sempre un po' frenato da vari problemi fisici culminati con due operazioni ai tendini di Achille, la prima nel novembre 2015 al destro, la seconda nel marzo 2017 al sinistro, anche se non per rotture totali come nell'ultima circostanza, ma per rimuovere in entrambi le situazioni delle sporgenze ossee che gli creavano fastidio.