Stano vittorioso con il nuovo record del mondo nei 35 km di marcia dei Campionati Europei a squadre

Massimo Stano vince con il sensazionale tempo di 2h20'43 la gara sui 35 km di marcia dei Campionati Europei a squadre di Podebrady, nuovo primato mondiale sulla distanza che migliora nettamente il precedente di 2h21'41del canadese Evan Dunfee del 22 marzo scorso, per la sua prima affermazione in carriera in questa prestigiosa manifestazione continentale giunta alla sedicesima edizione con cadenza biennale, mentre nettamente dietro si piazza al secondo posto il tedesco Christopher Linke in 2h23'21 davanti allo spagnolo Miguel Angel Lopez terzo in 2h23'48, con gli altri azzurri Riccardo Orsoni quarto con il proprio personale di 2h26'09, e Matteo Giupponi nono in 2h28'57, con l'Italia che conquista anche l'oro a squadre.