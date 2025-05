Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, Filippo Tortu non risponde davanti ai pm

Filippo Tortu, velocista e oro a Tokyo 2020 nella 4x100, è stato convocato per essere ascoltato come testimone sul presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs e davanti ai pm ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto parente di un indagato. Il fratello, Giacomo Tortu, è indagato per accesso abusivo a sistema informatico in concorso in un filone dell'inchiesta del pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi con il sostituto della Direzione nazionale antimafia, Antonello Ardituro.