Schwazer a Verissimo: al Grande Fratello sognando Parigi 2024

ATLETICA

Il marciatore: "Nella Casa per raccontare la mia storia continuando ad allenarmi sperando che la mia squalifica venga ridotta"

© verissimo Il Grande Fratello come occasione per raccontare la sua storia senza smettere mai di allenarsi nella speranza "che la mia squalifica venga ridotta (terminerebbe il 7 luglio 2024, ndr) perché le gare preolimpiche sono tutte prima" perché l'obiettivo dichiarato resta quello di strappare un pass per Parigi 2024. Alex Schwazer, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sarà il grande protagonista del reality in onda su Canale 5 e Infinity a partire da lunedì 11 settembre: “Vedremo se sarò pronto - dice -. Entro con un obiettivo molto importante che è la possibilità di raccontare la mia storia e poi è importante anche il fatto di potermi allenare dentro la Casa. Un conto è dire che uno si allena e che non ha mai smesso di allenarsi, un altro conto è farlo. Mi allenerò ogni giorno e vedremo cosa riuscirò a fare sul tapis roulant. È un po’ impegnativo a livello psicologico fare tutto l’allenamento su un tapis roulant, su un posto fisso e non all’aperto ma lo vedo come un ulteriore stimolo”.

"Nel 2016 - dice il marciatore azzurro - ho dovuto superare tanti ostacoli per tornare alle gare, doveva essere l'inizio di anni felici e invece è stato anche peggio del 2012. In quel caso dovevo scontare una squalifica avendo delle colpe, mentre in questo caso era diverso. Il momento più brutto è stato quando a Rio de Janeiro sono tornato in aeroporto per tornare a casa anziché gareggiare l'indomani".

La decisione di partecipare al programma Mediaset è stata presa in accordo con la moglie Kathrin Freund, sposata nel 2019: "Non sono mai stato via da casa per un periodo così lungo come mi auguro sarà per il Gf, però il bello è che con mia moglie programmiamo e decidiamo tutto insieme".