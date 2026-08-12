Saraceni e Derkach nella finale del triplo donne per un sogno possibile

Le due azzurre, 33 anni Derkach e 20 anni Saraceni, sono arrivate al principale evento continentale dell'anno accreditate la prima della terza prestazione stagionale europea con 14.51, e la seconda della quinta con 14.41, ma la rumena Diana Ana Maria Ion che vantava la migliore di 14.56 si è già autoeliminata facendo tre nulli in qualificazione e non accedendo alla finale, per cui il novero delle avversarie più pericolose sembra ristretto alla belga Ilona Masson che nel 2026 è salita a 14.52, alla slovena Neja Filipic con 14.50, misura peraltro realizzata proprio da Saraceni nel primo turno quale proprio nuovo personale, oltre che alla 36enne serba ex campionessa del mondo nel lungo, Ivana Spanovic con 14,41.