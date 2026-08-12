Saraceni e Derkach nella finale del triplo donne per un sogno possibile
Nella quarta giornata degli Europei di Birmingham grande attesa per la gara delle due saltatrici ma anche per la finale degli 800 uomini con Pernicidi Ferdinando Savarese
© Grana/Fidal
Erika Saraceni e Dariya Derkach saranno le atlete italiane più attese nella serata di domani 13 agosto, quarta giornata dei Campionati Europei di Birmingham, in quanto impegnate nella finale del salto triplo donne che affronteranno forti delle due migliori misure di qualificazione, rispettivamente di 14.50 e 14.42, con l'opportunità per entrambe di puntare a qualsiasi gradino del podio senza nessuna preclusione.
Le due azzurre, 33 anni Derkach e 20 anni Saraceni, sono arrivate al principale evento continentale dell'anno accreditate la prima della terza prestazione stagionale europea con 14.51, e la seconda della quinta con 14.41, ma la rumena Diana Ana Maria Ion che vantava la migliore di 14.56 si è già autoeliminata facendo tre nulli in qualificazione e non accedendo alla finale, per cui il novero delle avversarie più pericolose sembra ristretto alla belga Ilona Masson che nel 2026 è salita a 14.52, alla slovena Neja Filipic con 14.50, misura peraltro realizzata proprio da Saraceni nel primo turno quale proprio nuovo personale, oltre che alla 36enne serba ex campionessa del mondo nel lungo, Ivana Spanovic con 14,41.
Una più che probabile lotta a cinque per tre posti sul podio dove l'esperienza potrebbe fare la differenza, ma certamente anche la forza mentale e, nonostante l'età, Saraceni ha sempre dimostrato nelle occasioni più importanti della sua pur fresca carriera, di saperla sfruttare al meglio.
Va ricordato in ogni caso come per le due saltatrici italiane l'avvicinamento al più importante appuntamento dell'anno sia stato diverso, in quanto Derkach dopo un 2025 frenato da ben tre interventi di pulizia al tendine di Achille, ha ripreso a gareggiare con ottima continuità dal 20 maggio con il debutto al Meeting di Savona, e varie prove accomunate da misure quasi sempre superiori ai 14.30, con il picco di 14.51 il 26 giugno a Zagabria a 1 centimetro dal personale, mentre Saraceni è tornata in pedana solamente il 25 luglio agli assoluti, peraltro vinti con 14.41 proprio davanti a Derkach, dopo tantissimi mesi di inattività per problemi di vario genere.
L'altra grande finale attesa di domani sera sarà quella degli 800 metri maschili, con la presenza del neo primatista italiano con 1'43"60 Francesco Pernici, qualificatosi nella sessione mattutina di oggi al termine di una semifinale velocissima che ha visto l'azzurro quinto dopo aver condotto in testa, come sua abitudine, sino agli 80 metri conclusivi quando è stato superato da altri 4 atleti tra cui l'irlandese vincitore Mark English, che con 1'43"49 ha realizzato anche il record dei Campionati.
Per il 23enne mezzofondista bresciano, che alla viglia della manifestazione continentale aveva chiaramente dichiarato di voler puntare in caso di finale a un podio, l'impresa desiderata non sarà semplice in virtù di un novero di avversari di primissimo livello, tra cui su tutti il britannico Max Burgin già favorito della viglia, e vincitore in giornata dell'altra semifinale con un 1'44"73 che non dovrebbe averlo troppo spremuto, ma certamente molto pericolosi oltre al già citato English anche l'altro britannico Ben Pattison, lo spagnolo Mohammed Attaoui, oltre che il francese Yanis Meziane, tutti davanti a Pernici nella semifinale odierna, con l'azzurro che dovrà cercare di soffocare il suo istinto di andare sempre in testa a tirare, per provare a fare una gara più tattica.
ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 13 AGOSTO
Sessione mattutina
11.33: 110 ostacoli M Decathlon - Dario Dester, Alberto Nonino
11.55: Alto F Qualificazione - Marta Morara, Idea Pieroni, Asia Tavernini
12.05: 200 M Batterie - Filippo Dezza, Eduardo Longobardi
12.20: Disco M Decathlon (Gr. A) - Dester, Nonino
12.30: 3000 siepi M Batterie - Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami
13.10: 800 F Semifinali - Eloisa Coiro
13.25: Disco M Decathlon (Gr. B) ev. - Dester, Nonino
13.45: 400 F Semifinali - Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione
14.00: Asta M Decathlon (Gr. A) - Dester, Nonino
14.35: Giavellotto M Qualificazione (Gr. A) Michele Fina, Giovanni Frattini
14.45: Asta M Decathlon (Gr. B) ev. - Dester, Nonino
15.45: Giavellotto M Qualificazione (Gr. B) ev. Fina, Frattini
Sessione serale
19.35: Giavellotto M Decathlon (Gr. A) - Dester, Nonino
20.35: Giavellotto M Decathlon (Gr. B) ev. - Dester, Nonino
20.40: Triplo F Finale - Dariya Derkach, Erika Saraceni
21.05: 200 M Semifinali - Fausto Desalu, ev. Dezza, Longobardi
22.10: 1500 M Decathlon - Dester, Nonino
22.28: 800 M Finale - Francesco Pernici
22.50: 200 F Finale ev. Cambiolo, Fontana, Kaddari