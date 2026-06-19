Polzonetti torna in pista nei 100 H dopo l'argento NCAA con l'esordio italiano nella finale dei societari

"La mia stagione outdoor è iniziata molto presto, il 4 aprile, e il fatto di avere corso in 13"29 e nella gara successiva in 13"23, considerando che in quel periodo ero in pieno carico, tempi vicini ai miei migliori tempi della stagione precedente, era già stato un ottimo segnale. Gli allenamenti stavano anche andando molto bene e tutto sembrava mostrare che ero pronta per abbattere la barriera e, infatti, un mese dopo circa è arrivato il primo sub 13. In quel periodo però non mi sarei aspettata quanto poi realizzato. Le prime vere indicazioni sono arrivate prima dei regionals a fine maggio, quando i miei tempi in allenamento si sono abbassati notevolmente e mostravano in proiezione crono intorno ai 12"80. Quindi diciamo che in generale sapevo di poter correre forte ma continuare ad abbassare i tempi in maniera consecutiva e costante fino ai 12"74 è stato inaspettato."