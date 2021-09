Paralimpiadi, Tapia vince il bronzo nel lancio del disco

TOKYO 2020

L'atleta italo-cubano ottiene il terzo posto nella categoria F11 ed è la seconda medaglia di questa rassegna iridata

Seconda medaglia alle Paralimpiadi di Tokyo per Oney Tapia: dopo il bronzo nel peso, l'atleta italo-cubano ottiene il terzo posto anche nel disco di categoria F11. Sotto una pioggia battente, Tapia lancia 39.52, misura che lo pone sul terzo gradino del podio dietro al vincitore della gara, il brasiliano da Silva (43.16), e all'raniano Olad, secondo con 40.60. a Getty Images

A fine competizione il lanciatore 45enne di origine cubana si dichiara poco soddisfatto del risultato, proprio nella sua specialità preferita: “Se sono riuscito a prendere questo bronzo, vuol dire che era questo quello che dovevo portare a casa. Mi sento un po’ deluso perché non sono riuscito a spingere e a fare la mia gara. Sapevo che potevo fare diversamente, però questa situazione di maltempo non mi ha aiutato molto. Questa è la seconda volta che gareggio in queste condizioni, ed è impossibile. Non vedendo, hai sempre la necessità di sentire il terreno, ma con questa pioggia la pedana era molto scivolosa. Non si riesce a reagire e a fare la prestazione come si deve perché tutto questo incide sull’equilibrio. Poi, provando e riprovando, ho pensato ‘O la va o la spacca’, o esce un lancio buono o succede qualcosa qui in pedana. In ogni caso non sono molto contento del mio risultato finale. Se domani si potesse gareggiare di nuovo e cambiasse il tempo, sarei il primo a tornare qui a lanciare per riprovarci.”