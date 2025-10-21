Nasce la Diamond League 2026 con la tappa italiana del Golden Gala prevista il 4 giugno

L'inizio del circuito sarà l'8 maggio a Doha in Qatar negli Emirati Arabi, per poi spostarsi in Cina con le due tappe di Shanghai e Xiamen prima dell'unica tappa africana a Rabat in Marocco, che precederà la quasi ininterrotta serie di eventi sul territorio europeo, con Roma che sarà proprio la prima e a proseguire Stoccolma, Oslo, Parigi, l'unica interruzione determinata dal meeting di Eugene negli Stati Uniti, e poi Montecarlo, Londra, Losanna, Chorzow, Zurigo e le finali di Bruxelles.