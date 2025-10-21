Logo SportMediaset

ATLETICA

Nasce la Diamond League 2026 con la tappa italiana del Golden Gala prevista il 4 giugno

Con le date dei 14 meeting del massimo circuito mondiale, si completa il programma di tutti i principali eventi internazionali di atletica in pista del 2026

di Redazione Sprintnews
21 Ott 2025 - 16:47
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

La nuova stagione 2026 della grande atletica internazionale in pista ha totalmente definito i propri contenuti con la comunicazione, da parte di World Athletics, delle date relative ai 15 eventi annuali della Diamond League comprendenti 1 finale di due giorni per l'assegnazione dei trofei di tutte le discipline, e 14 meeting per acquisire i punti determinanti per la qualificazione all'atto conclusivo, tra cui il tradizionale appuntamento italiano rappresentato dal Golden Gala Pietro Mennea, che si disputerà giovedì 4 giugno all'Olimpico di Roma.

L'inizio del circuito sarà l'8 maggio a Doha in Qatar negli Emirati Arabi, per poi spostarsi in Cina con le due tappe di Shanghai e Xiamen prima dell'unica tappa africana a Rabat in Marocco, che precederà la quasi ininterrotta serie di eventi sul territorio europeo, con Roma che sarà proprio la prima e a proseguire Stoccolma, Oslo, Parigi, l'unica interruzione determinata dal meeting di Eugene negli Stati Uniti, e poi Montecarlo, Londra, Losanna, Chorzow, Zurigo e le finali di Bruxelles.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2026

  • 8 maggio - Doha (Qatar)
  • 16 maggio - Shanghai (Cina)
  • 23 maggio - Xiamen (Cina)
  • 31 maggio - Rabat (Marocco)
  • 4 giugno - Roma (Italia)
  • 7 giugno - Stoccolma (Svezia)
  • 10 giugno - Oslo (Norvegia)
  • 26 giugno - Parigi (Francia)
  • 4 luglio - Eugene (Stati Uniti)
  • 10 luglio - Montecarlo (Principato di Monaco)
  • 18 luglio - Londra (Gran Bretagna)
  • 21 agosto - Losanna (Svizzera)
  • 23 agosto - Chorzow (Polonia)
  • 27 agosto - Zurigo (Svizzera)
  • 4-5 settembre - Bruxelles (Belgio)

GLI ALTRI PRINCIPALI APPUNTAMENTI ASSOLUTI INTERNAZIONALI DELL'ANNO

  • Per il terzo anno di fila si disputeranno dal 20 al 22 marzo i campionati del mondo al coperto a Torun in Polonia
  • Il 2 e 3 maggio a Gaborone in Botswana ci saranno per il secondo anno consecutivo le World Relays, i mondiali di staffetta , per l'assegnazione anticipata dei posti riferita ai mondiali di Pechino 2027
  • Dal 10 al 16 agosto si svolgeranno i campionati europei a Birmingham in Gran Bretagna
  • Dall’11 al 13 settembre a Budapest ci sarà la grande novità dell'anno, la Ultimate Championship World Athletics, un nuovo evento riservato ai super campioni dell'atletica

I PRINCIPALI EVENTI GIOVANILI INTERNAZIONALI DELL'ANNO

  • Dal 16 al 19 luglio a Rieti si terranno i campionati europei under 18
  • Dal 5 al 9 agosto a Eugene si svolgeranno i campionati del mondo under 20
  • Tra le fine di ottobre e l'inizio di novembre si svolgerà la 4° edizione delle Olimpiadi Giovanili a Dakar, in Senegal, riservata agli atleti under 18, con anche ovviamente le gare di atletica
