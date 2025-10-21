Nasce la Diamond League 2026 con la tappa italiana del Golden Gala prevista il 4 giugno

Con le date dei 14 meeting del massimo circuito mondiale, si completa il programma di tutti i principali eventi internazionali di atletica in pista del 2026di Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
La nuova stagione 2026 della grande atletica internazionale in pista ha totalmente definito i propri contenuti con la comunicazione, da parte di World Athletics, delle date relative ai 15 eventi annuali della Diamond League comprendenti 1 finale di due giorni per l'assegnazione dei trofei di tutte le discipline, e 14 meeting per acquisire i punti determinanti per la qualificazione all'atto conclusivo, tra cui il tradizionale appuntamento italiano rappresentato dal Golden Gala Pietro Mennea, che si disputerà giovedì 4 giugno all'Olimpico di Roma.
L'inizio del circuito sarà l'8 maggio a Doha in Qatar negli Emirati Arabi, per poi spostarsi in Cina con le due tappe di Shanghai e Xiamen prima dell'unica tappa africana a Rabat in Marocco, che precederà la quasi ininterrotta serie di eventi sul territorio europeo, con Roma che sarà proprio la prima e a proseguire Stoccolma, Oslo, Parigi, l'unica interruzione determinata dal meeting di Eugene negli Stati Uniti, e poi Montecarlo, Londra, Losanna, Chorzow, Zurigo e le finali di Bruxelles.
CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2026
GLI ALTRI PRINCIPALI APPUNTAMENTI ASSOLUTI INTERNAZIONALI DELL'ANNO
I PRINCIPALI EVENTI GIOVANILI INTERNAZIONALI DELL'ANNO