Mondiali Atletica: Larissa Iapichino subito fuori nel salto in lungo

Delusione cocente per Larissa Iapichino, subito fuori ai Mondiali di atletica di Eugene. L'azzurra esce nella qualificazione del lungo con la misura di 6,60 (-0.4) al terzo salto dopo due nulli, mentre Elisa Di Lazzaro non supera la batteria nei 100hs con 13.16 (-0.4). Per Larissa Iapichino è un'altra esperienza internazionale di cui potrà far tesoro: ha ancora soltanto vent'anni e una vita davanti. La qualificazione dell'azzurra nel lungo si complica tremendamente con i primi due salti nulli, ed è già al dentro-fuori al terzo ingresso in pedana, senza più la possibilità di sbagliare, una situazione già conosciuta e affrontata in passato, per certi versi simile al turno iniziale degli Euroindoor di Torun 2021 quando poi si esaltò nel salto conclusivo dopo due tentativi opachi: stavolta la fiorentina firma un dignitoso 6,60 (sfavorita da un vento in faccia di -0.4), a soli quattro centimetri dallo stagionale degli Assoluti di Rieti, una misura che in quel momento la colloca al decimo posto e la mantiene in corsa.