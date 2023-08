Mondiali di atletica: Bol domina i 400 ostacoli, Folorunso è sesta. Caos nei 200m

mondiali atletica

Non arrivano medaglie per l'Italia nel giovedì dei Mondiali di atletica. Sesta posizione per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54"19), dominati da Femke Bol col tempo di 51"70. Stesso piazzamento per Sara Fantini nel lancio del martello, realizzando il suo personale stagionale con 73.85m. Caos nei 200m: uno scontro tra bus coinvolge quello che trasportava gli atleti della prima semifinale, Hudson (ferito a un occhio) viene ripescato in finale.

LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE

Non riesce l'impresa a Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra oscilla per quasi tutti i suoi lanci intorno ai 72m, ma è sesta grazie al suo secondo lancio: 73.85m che valgono un piazzamento di prestigio e il suo personale stagionale. L'oro va alla canadese Camryn Rogers (77.22m), che bissa il successo del connazionale Ethan Katzberg nella stessa gara al maschile. Argento e bronzo agli Stati Uniti con Kassanavoid e Price.

400 OSTACOLI FEMMINILI

Nessuna medaglia neanche dai 400 ostacoli, dove Ayomide Folorunso era chiamata al difficilissimo compito di migliorarsi dopo una grande semifinale. L'azzurra non ci riesce e chiude in 54"19, disputando una gara in crescendo che vale la 6a posizione. L'oro va alla dominatrice della distanza Femke Bol (51"70), che rifila più di un secondo alla statunitense Little (52"80) e alla giamaicana Clayton (52"81).

200 METRI FEMMINILI

Prestazione deludente per Dalia Kaddari, che si peggiora rispetto alle batterie e chiude settima nei 200m con 22"75. L'eliminazione dell'azzurra è dunque inevitabile, nella serie dominata da Gabrielle Thomas (21"97).

800 METRI MASCHILI

Doppia eliminazione per gli azzurri che si erano qualificati alle semifinali degli 800m. Il migliore è Simone Barontini, che chiude quinto per pochissimi centesimi nella terza e ultima serie col tempo di 1.44.34 (record personale): sarebbero bastati 11/100 in meno per la finale. Quarto nella semifinale meno rapida, invece, Catalin Tecuceanu col crono di 1.44.79.

LE ALTRE GARE

Nel salto in lungo maschile, il greco Tentoglou imita Tamberi e sfata il suo unico tabù, l'oro nei Mondiali. Un successo che arriva all'ultimo salto, con la misura di 8.52m che gli consente di scavalcare il giamaicano Pinnock (8.50). Bronzo al suo connazionale Gayle (8.27). I 100 ostacoli femminili premiano invece un'altra giamaicana, Danielle Williams, che vince con 12"43 e torna al successo mondiale dopo otto anni: sul podio Camacho-Quinn (Puerto Rico) ed Harrison (Usa), staccate di uno e tre centesimi. Oro Giamaica anche nei 400m, orfani del bahamense Gardiner: vince Antonio Watson (44"22) davanti ad Hudson Smith (Gbr) e Hall (Usa).

Regna il caos invece nelle semifinali dei 200m, dove il programma viene stravolto a causa... di un incidente. Una delle macchine elettriche messe a disposizione degli steward va a travolgere il minibus che portava gli atleti della prima serie nello stadio. Il giamaicano Hudson viene ferito dall'esplosione del vetro e gli viene rimossa una scheggia dall'occhio, facendo rinviare tutto il programma. Si qualificano all'atto conclusivo Lyles (19"75), Bednarek, Hughes, Tebogo, Knighton e i ripescati De Grasse e Fanbulleh, ma anche Hudson. Il reclamo della Giamaica viene accolto e l'atleta, che aveva chiuso in 20"38, viene risarcito con l'ammissione di diritto alla finalissima.