Maratona, Assefa migliora di 2' il record mondiale femminile

ATLETICA

A Berlino l''etiope conclude in 2h11'53", migliorando il primato della Kosgej del 2019. Tra gli uomini vittoria di Kipchoge

© Getty Images Tigst Assefa infrange il record del mondo nella maratona femminile di oltre due minuti. A Berlino l'etiope è arrivata al traguardo della Porta di Brandeburgo con un sensazionale tempo di 2 ore 11 minuti e 53 secondi, superando di 2 minuti e 11 secondi il precedente primato della keniana Brigid Kosgei, che aveva corso con un tempo di 2h14'04" a Chicago nel 2019.

Vedi anche atletica Atletica, Tamberi candidato al premio "Atleta Europeo dell'Anno"

La Assefa ha letteralmente distrutto il primato del mondo con passaggi-monstre, sempre abbondantemente proiettati sotto i parziali delle Chepngetich. Ci ha provato fino all'ultimo anche Eliud Kipchoge, al quinto sucesso nella maratona tedesca: a lungo sotto la tabella-record, con proiezioni di poco sopra le due ore, ha vinto in 2h02'42, seconda prestazione mondiale dell'anno dopo il 2h01'25 del connazionale Kelvin Kiptum a Londra in aprile, ottava prestazione assoluta nella maratona maschile, quinto miglior crono della carriera del duplice campione olimpico, che ora guarda con fiducia al tris a cinque cerchi in prosoettiva Parigi 2024, impresa mai riuscita ad alcuno. E' un miglioramento decisamente oltre le attese, quello centrato dall'etiope, alla seconda 42 km della carriera dopo il sensazionale debutto dell'anno scorso, a Berlino in 2h15'37. Ottocentista di discreto livello fino al 2016 (partecipò anche al Golden Gala), ha iniziato la seconda carriera fuori pista nel 2018, esplodendo nel 2022 con il successo berlinese, fino all'incredibile exploit odierno. Questi gli intermedi del primato mondiale: 15 km 15'59, 10 km 31'45, 15 km 47'26, 20 km 1:02:52, mezza maratona 1h06'20, 25 km 1h18'40, 30 km 1h34'12, 35 km 1h49'41, 40 km 2h05'13.

Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta maratona a Berlino, in 2h02'42", un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01'09" stabilito lo scorso anno tra le strade della capitale tedesca.

Non ha concluso la gara Eyob Faniel, dopo una serie di passaggi intermedi particolarmente buoni e in proiezione prossima al record italiano. I passaggi del vicentino della Fiamme Oro: 5 km 14'55, 10 km 29'52, 15 km 45'02, 20 km 1h00'18, mezza maratona 1h03'35, 25 km 1h15'29, 30 km 1h30:33, 35 km 1h46'10. Dopo essere transitato oltre la trentesima posizione, l'azzurro già primatista italiano è risalito fino alla 22esima posizione a due terzi di gara,