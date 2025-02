Mangione batte il record italiano dei 400 indoor dopo 29 anni

Nei 3000 donne dove era impegnata Federica Del Buono, successo della finalista olimpica dei 3000 siepi, l'etiope Lomi Muleta, in 8'57"52 al termine di una gara abbastanza tattica dove l'azzurra lotta in ogni caso sino alla fine per chiudere terza con il tempo di 8'57"88, superata per il secondo posto negli ultimissimi metri dalla portoghese Mariana Machado, mentre nei 60 ostacoli maschili l'ultimo italiano impegnato nell'evento, Oliver Mulas, ha chiuso in quinta posizione con 7"92 nella batteria vinta dal francese Wilhem Belocian in un ottimo 7"51, non riuscendo a qualificarsi per la finale successiva.