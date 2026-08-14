La 4x400 azzurra maschile vola in finale con il nuovo record nazionale a Birmingham

La formazione azzurra della 4x400 maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, ha vinto la propria semifinale con il nuovo record italiano di 3'58"10, migliorando il precedente realizzato in occasione della finale olimpica di Tokyo 2021, ed è quindi volata nella finale che si disputerà domenica 16 agosto alle 22.48 ora italiana e che sarà anche l'ultima di tutta la manifestazione, con il miglior crono tra le 8 squadre qualificate.