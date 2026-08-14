La 4x400 azzurra maschile vola in finale con il nuovo record nazionale a Birmingham
Straordinaria prestazione di Scotti, Sito, Soudassi e Benati con il miglior tempo tra le 8 squadre qualificate. Finale anche per la 4x400 donne, Arese e Oliveri nei 1500 e Asta uominidi Redazione Sprintnews
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La formazione azzurra della 4x400 maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, ha vinto la propria semifinale con il nuovo record italiano di 3'58"10, migliorando il precedente realizzato in occasione della finale olimpica di Tokyo 2021, ed è quindi volata nella finale che si disputerà domenica 16 agosto alle 22.48 ora italiana e che sarà anche l'ultima di tutta la manifestazione, con il miglior crono tra le 8 squadre qualificate.
Va evidenziato come del quartetto che realizzò il precedente limite nazionale di 2'58"81 il 7 agosto 2021, l'unico presente oggi fosse il primatista italiano dei 400 metri, Scotti, mentre gli altri erano Davide Re, Vladimir Aceti e Alessandro Sibilio.
Per la staffetta del miglio uomini il risultato di oggi, oltre a proiettarla verso la possibilità di lottare per un risultato di grande prestigio nell'atto conclusivo della finale, rappresenta la rivalsa rispetto al fatto di non essere riuscita a qualificarsi per le World Relays di maggio a Gaborone, che assegnavano 12 dei 16 posti per i Mondiali di Pechino 2027, ma il riscontro cronometrico di oggi dovrebbe certamente consentire agli azzurri di partecipare attraverso il ranking.
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Si è qualificata per la finale di domenica sera, subito prima di quella maschile, anche la 4x400 italiana femminile, con una formazione composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Bonora, che hanno chiuso la loro semifinale in seconda posizione con il tempo di 3'25"99 nella gara vinta dall'Olanda in 3'25"00, mentre complessivamente la compagine italiana ha il terzo crono tra le 8 qualificate.
Missione compiuta verso la finale dei 1500 metri maschili che si disputerà domani 15 agosto alle 22,07 italiane, anche per il primatista nazionale Pietro Arese, bronzo nei campionati europei di Roma 2024, che ha chiuso la sua seconda semifinale molto tattica in quinta posizione con il tempo di 3'41"94, mentre viene eliminato nella prima l'altro azzurro Joao Bussotti undicesimo in 3'39"01.
Grande soddisfazione certamente anche per Matteo Oliveri, il quale dopo aver superato al terzo e ultimo tentativo la quota di 5,60 nel salto con l'asta maschile, è approdato alla finale che si disputerà domenica 16 agosto alle 20.30 italiane, dove ci sarà ovviamente l'extraterrestre dell'atletica mondiale, lo svedese Armand Duplantis.