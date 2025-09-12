L'atletica fa i conti con il doping prima dei Mondiali: stop per Erriyon Knighton, Diribe Welteji e Mike Powell

Il Court of Arbitration for Sport (CAS) ha sanzionato il 21enne americano in seguito agli appelli presentati dall’Athletics Integrity Unit (AIU) e dalla World Anti-Doping Agency (WADA) venendo bloccato sino al settembre del 2029, saltando di fatto anche le Olimpiadi Estive in programma a Los Angeles nel 2028. La squalifica avrà validità retroattiva sino al 26 marzo 2024, giorno in cui è risultato positivo allo steroide, con cancellazione dei risultati ottenuti dal 26 marzo al 12 aprile 2024, ovvero nel lasso di tempo compreso tra la positività al controllo antidoping e la data di sospensione provvisoria.