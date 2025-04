La Torre annuncia il ritorno di Tamberi: "Rientro prima dei Mondiali. Jacobs? Ha ripreso a muoversi"

"Marcell Jacobs è tornato a muoversi, anche è un infortunio abbastanza serio. Tamberi ha detto che vuole arrivare a Los Angeles, credo che lo vedremo in qualche gara poco prima dei Mondiali di Tokyo. Ma il suo focus non è questo - ha spiegato La Torre -. Dobbiamo continuare a pensare di migliorare, perché si può fare sempre meglio. Dopo Tokyo con l'oro di Marcell Jacobs suo 100 metri ha liberato i sogni di tanti atleti. Io infatti gli dico che ci devono provare sempre. Io non ho fatto niente di nuovo, perché quando hai atleti come Gimbo Tamberi trainano tanti giovani. Il presidente della Fidal devo dire ha portato grande serenità, dicendo che si può anche sbagliare".