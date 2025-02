Jacobs di nuovo in gara sui 60 metri, a New York, dopo il debutto poco brillante di Boston

Il campione europeo dei 100 e della 4x100 metri Marcell Jacobs, tornerà sabato 8 febbraio sui blocchi dei 60 metri in occasione della 117esima edizione dei Millrose Games di New York e proverà, nella gara unica in programma alle 22.22 italiane, a trovare migliori sensazioni di corsa dopo il debutto di domenica scorsa a Boston, dove ha raggiunto la finale solo per il ritiro di un altro atleta che si era qualificato, chiudendo poi quarto in 6"63 dopo il precedente 6"69, entrambi crono che non l'hanno assolutamente soddisfatto.