Iapichino nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo in Olanda

Per la 23enne saltatrice fiorentina, che vanta un personale di 7,06 del 2025, e che nel 2026 ha già avuto la grande soddisfazione dell'argento nei campionati mondiali indoor di Torun con 6.87, le principali avversarie nella gara saranno la francese Hilary Kpatcha che l’ha superata di un solo centimetro proprio nell'ultima gara della capitale svedese, ma anche l'atleta del Burkina Faso Marthe Koala e l’olandese Pauline Hondema.