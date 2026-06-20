Iapichino nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo in Olanda
La vicecampionessa mondiale indoor prosegue il percorso agonistico in vista degli Europei di Birmingham ad agostodi Redazione Sprintnews
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Larissa Iapichino sarà impegnata nel salto in lungo donne dei Fanny Blankers Koen Games, tappa Gold del Continental Tour 2026 in programma domani 21 giugno ad Hengelo in Olanda, per quello che sarà un altro importante test agonistico sulla strada che porta agli Europei di Birmingham, a due settimane dal secondo posto ottenuto nella Diamond League di Stoccolma con 6,84 ventoso, ma anche 6,78 regolare, con cui aveva migliorato la misura di esordio all'aperto rappresentata dal 6,69 della Diamond di apertura a Keqiao in Cina.
Per la 23enne saltatrice fiorentina, che vanta un personale di 7,06 del 2025, e che nel 2026 ha già avuto la grande soddisfazione dell'argento nei campionati mondiali indoor di Torun con 6.87, le principali avversarie nella gara saranno la francese Hilary Kpatcha che l’ha superata di un solo centimetro proprio nell'ultima gara della capitale svedese, ma anche l'atleta del Burkina Faso Marthe Koala e l’olandese Pauline Hondema.
Nel prestigioso meeting dei Paesi Bassi i colori azzurri saranno rappresentati anche dalla primatista italiana dei 100 ostacoli, Giada Carmassi, che troverà sui blocchi atlete di enorme spessore tecnico tra cui su tutte l’idolo di casa Nadine Visser, ma pure le statunitensi Alaysha Johnson e Alia Armstrong.
Tra le principali protagoniste internazionali attese nelle altre discipline in programma, curiosità per la seconda gara sugli 800 metri donne di Femke Bol, pochi giorni dopo l’ottimo esordio di Ostrava sulla distanza all'aperto con 1'57"13, superata solo dalla fenomenale svizzero Audrey Werro, e poi la campionessa mondiale del peso Jessica Schilder oltre che la primatista del mondo dell'alto donne, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh.