ATLETICA

Iapichino nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo in Olanda

La vicecampionessa mondiale indoor prosegue il percorso agonistico in vista degli Europei di Birmingham ad agosto

di Redazione Sprintnews
20 Giu 2026 - 10:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Larissa Iapichino sarà impegnata nel salto in lungo donne dei Fanny Blankers Koen Games, tappa Gold del Continental Tour 2026 in programma domani 21 giugno ad Hengelo in Olanda, per quello che sarà un altro importante test agonistico sulla strada che porta agli Europei di Birmingham, a due settimane dal secondo posto ottenuto nella Diamond League di Stoccolma con 6,84 ventoso, ma anche 6,78 regolare, con cui aveva migliorato la misura di esordio all'aperto rappresentata dal 6,69 della Diamond di apertura a Keqiao in Cina.

Per la 23enne saltatrice fiorentina, che vanta un personale di 7,06 del 2025, e che nel 2026 ha già avuto la grande soddisfazione dell'argento nei campionati mondiali indoor di Torun con 6.87, le principali avversarie nella gara saranno la francese Hilary Kpatcha che l’ha superata di un solo centimetro proprio nell'ultima gara della capitale svedese, ma anche l'atleta del Burkina Faso Marthe Koala e l’olandese Pauline Hondema.

Nel prestigioso meeting dei Paesi Bassi i colori azzurri saranno rappresentati anche dalla primatista italiana dei 100 ostacoli, Giada Carmassi, che troverà sui blocchi atlete di enorme spessore tecnico tra cui su tutte l’idolo di casa Nadine Visser, ma pure le statunitensi Alaysha Johnson e Alia Armstrong.

Tra le principali protagoniste internazionali attese nelle altre discipline in programma, curiosità per la seconda gara sugli 800 metri donne di Femke Bol, pochi giorni dopo l’ottimo esordio di Ostrava sulla distanza all'aperto con 1'57"13, superata solo dalla fenomenale svizzero Audrey Werro, e poi la campionessa mondiale del peso Jessica Schilder oltre che la primatista del mondo dell'alto donne, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh.

iapichino
lungo
donne
continental tour gold
meeting hengelo

Ultimi video

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

I più visti di Atletica

Dosso in gara sui 100 metri della Diamond League di Doha per tornare a volare

Sioli: altro straordinario successo nell'alto della Diamond League a Doha dopo Roma

Polzonetti: sogno di vivere le Olimpiadi di Los Angeles nel villaggio dove mi alleno da 2 anni

Diaz e Fabbri infiammano la Finale Oro dei Campionati di Società a Rieti

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:44
Brasile, Vinicius: "Qui per grandi cose, sono in forma e posso dare tutto"
10:22
Iapichino nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo in Olanda
10:21
Hakimi fischiato dai tifosi scozzesi, il ct del Marocco: "E' sereno e calmo"
10:08
Usa, il ct Pochettino: "Abbiamo dominato contro una squadra molto forte"
10:06
UFC, arriva il sesto capitolo del videogioco di EA Sports