Furlani e Battocletti migliori atleti italiani del 2024

Sono stati assegnati dalla FIDAL anche i riconoscimenti per i migliori master del 2024, vale a dire gli atleti che gareggiano in competizioni divise per categorie dai 35 anni in avanti, ogni 5 anni l'una dall'altra e, in ambito maschile, è stato premiato l'attuale primatista italiano assoluto del giavellotto, Carlo Sonego, capace di lanciare l'attrezzo a 84,60 metri il 25 maggio 1999 a Osaka in Giappone, misura mai più superata a oggi, e in grado di vincere in stagione il titolo mondiale M50 a Goteborg in Svezia. Al femminile un doveroso plauso per la volontà di Emma Mazzenga, classe 1933, esempio per tutti che lo sport è fondamentale per la salute e la prevenzione da tante malattie, oltre che per il benessere mentale a ogni età.