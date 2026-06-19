Matteo Sioli non si ferma più e vince anche l'alto della Diamond League di Doha

Soddisfazioni per i colori azzurri anche nei 100 metri donne, con la primatista italiana Zaynab Dosso che ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 11"01 ma vento fuori norma di 2,5 m/s, al termine di prestazione convincente in cui si è lasciata alle spalle qualche apprensione nata dopo le gare sempre del massimo circuito mondiale, a rabat e Stoccolma in cui si era fermata a 11"25 e 11"22, nella gara vinta dalla giamaicana Kemba Nelson in 10"88, ma in cui si è lasciata alle spalle la lussemburghese Patrizia Van Der Weken terza con 11"05, che l'aveva bauute nelle due precedenti competizioni, e che sicuramente sarà una delle sue principali rivali nell'ottica di un podio agli Europei di Birmingham ad agosto.