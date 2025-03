Diaz nel triplo della prima giornata dei mondiali al coperto in Cina punta a un'altra vittoria dopo quella dei recenti europei

Zaynab Dosso, campionessa europea con il nuovo record italiano di 7"01, ha certamente la grande possibilità di realizzare una storica doppietta che solo la svizzera Mujinga Kambundji, da lei battuta nei Paesi Bassi per 1 solo centesimo ma anche campionessa iridata a Belgrado 2022, sembra in grado di impedirgli, mentre la lussemburghese Patrizia van der Weken e la polacca Ewa Swoboda, terza e quarta ad Apeldoorn, sembrano un gradino più in basso in quella che potrebbe essere una replica degli Euroindoor in quanto la campionessa mondiale in carica, nonché olimpica dei 100 metri, la santaluciana Julien Alfred non sarà presente e le principali avversarie extra europee, quali la statunitense Mikiah Brisco, la neozelandese Zoe Hobbs e la giamaicana Jodean Williams sembrano per quanto mostrata in stagione fuori dai giochi per il podio.