Atletica, Mondiali indoor: bronzo per Tamberi nel salto in alto

ATLETICA

Il campione olimpico chiude terzo alle spalle del coreano Woo e dello svizzero Gasch con la misura di 2.31 metri: "Era una follia esserci"

Nella terza e ultima giornata di gare dei Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado, Gianmarco Tamberi conquista la medaglia di bronzo nel salto in alto. Il campione olimpico a Tokyo 2020, alla sua prima vera apparizione stagionale, chiude la propria prestazione a 2.31m, non riuscendo a saltare la misura di 2.34. "Gimbo" sale comunque sul podio alle spalle del coreano Woo e dello svizzero Gasch, per un buonissimo risultato dopo un lungo stop. Tamberi in pedana con la bandiera dell'Ucraina sul braccio Getty Images

Vedi anche atletica Atletica, mondiali indoor: Marcell Jacobs oro e record europeo nei 60 metri Aveva sostanzialmente staccato la spina dopo Tokyo 2020, non avendo praticamente mai gareggiato dall’inizio dell’anno, pur intensificando gli allenamenti nell’ultimo periodo. Gianmarco Tamberi si ripresenta così a Belgrado in occasione dei Mondiali indoor di atletica leggera e qua riesce a portare a casa un’ottima medaglia di bronzo. Approfittando anche dell’assenza di tanti ottimi interpreti della specialità, in una fase in cui la condizione non può essere ottimale, "Gimbo" ritorna molto vicino alle prestazioni di quella Olimpiade giapponese straordinaria, chiudendo non oltre la misura di 2.31 metri.

Altro piccolo capolavoro per Tamberi che, con un paio di settimane di allenamenti dopo un lungo stop, si va comunque a prendere una medaglia mondiale a parimerito con il neozelandese Hamish Kerr. Terzo gradino del podio, quindi. Il coreano Sanghyeok Woo è oro con 2.34, mentre l’argento va al sorprendente svizzero Loïc Gasch con 2.31.

Dopo la medaglia d’oro di Marcell Jacobs ieri, la fantastica coppia azzurra che aveva caratterizzato quella meravigliosa domenica 1° agosto 2021 non smette più di emozionarci.

"ERA UNA FOLLIA ESSERCI, FELICE PER IL BRONZO"

"Il bronzo era l'obiettivo, mi fa piacere perché prendere una medaglia in un contesto di alto livello vale di più che vincere con una misura mediocre. Sono soddisfatto, era una sfida grande e comunque abbiamo portato a casa un bronzo mondiale". Lo ha detto Gianmarco Tamberi commentando il suo terzo posto nel salto in alto ai Mondiali indoor di Belgrado. "Era un azzardo venire, una follia, ma sono le cose che mi piacciono. Sono quelle cose che fanno la differenza e mi vengono i brividi quando le racconti", ha aggiunto l'azzurro.