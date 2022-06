Atletica, Jacobs punta il Mondiale: "In forma tra due settimane"

ATLETICA

Il campione olimpico vuole confermarsi sul tetto del mondo

La stagione per il momento non è stata entusiasmante, ma Marcell Jacobs ha in mente solo i Mondiali in programma dal 15 al 24 luglio in Oregon. Il campione olimpico dei 100 metri correrà domani nel meeting di Stoccolma: "Ora va bene, mi sentivo un po' stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali, il mio grande obiettivo. Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane".

"L'Infortunio è arrivato in un momento della stagione e ha rovinato i miei piani - dice ancora l'olimpionico - ma ora l'importante per me è gareggiare il più possibile per ritrovare certi automatismi".