Atletica, Europei: Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

EUROPEI DI ATLETICA

L'azzurro sorprende e a Monaco chiude alle spalle dell'imprendibile spagnolo Lopez e del tedesco Linke

Giupponi ci regala la prima medaglia agli Europei di Monaco



























Arriva dalla marcia la prima medaglia per l'Italia agli Europei di atletica leggera ed è di bronzo. A Monaco è Matteo Giupponi a salire sul podio, piazzandosi al terzo posto nella 35 km maschile. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 2h30'34", preceduto solo dall'imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26"49 e dal tedesco Christopher Linke, argento in 2h29'30".

L'azzurro ha viaggiato sempre nel gruppo degli inseguitori, mentre a una decina di chilometri dal traguardo si è dovuto arrendere all'attacco di Linke. L'azione decisiva di Giupponi per il terzo posto è arrivata quando mancavano sei chilometri: il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, è riuscito a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32'31"). Per il bergamasco, legato sentimentalmente alla marciatrice azzurra Eleonora Giorgi e presto papà, è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni anche nella 20 km /fù ottavo ai Giochi di Rio nel 2016).

“È stata una gara dura. È una medaglia che aspettavo da molti anni e finalmente è arrivata. Sono stati anni duri per me dopo i Mondiali di Rio perché ho avuto una lesione al tendine e ci ho messo quasi tre anni per recuperare. Questa medaglia è arrivata e devo ringraziare davvero tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni”, ha detto dopo il traguardo. Sulla sua prova: “Sono sempre stato nelle prime posizioni, poi piano piano siamo rimasti in un gruppetto di cinque e in seguito si è iniziato un po’ a forzare ed è arrivata questa medaglia. Le emozioni in questo momento sono grandi”.