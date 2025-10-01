Atletica, duro sfogo di Antonella Palmisano: "Sono stanca, pretendo rispetto"

"Sono stanca. Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B". È durissimo lo sfogo di Antonella Palmisano in un lungo post sui propri profili social in cui la marciatrice azzurra rivendica rispetto per le sue imprese, non ultima la medaglia d'argento ai Mondiali di Tokyo. "Questa sera ho assistito all'ennesima presa in giro: European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c'è. Prontamente, dopo la mia chiamata al Presidente e grazie al suo intervento questo post è stato rimosso", ha esordito Palmisano. "Non è la prima volta. È sempre così. La mia disciplina è ignorata, le mie vittorie cancellate come se non fossero mai esistite. Sono stanca. Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B, di un DT che dimentica di nominare la mia medaglia nel bilancio della squadra alla conferenza stampa e neanche riportato nel sito della Fidal", ha attaccato.