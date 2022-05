Atletica, Diamond League: infortunio per Jacobs, salta l'appuntamento a Eugene

Marcell Jacobs non parteciperà alla tappa della Diamond League, in programma nel prossimo week-end a Eugene, negli Stati Uniti. Gli accertamenti odierni hanno evidenziato una distrazione-elongazione muscolare di primo grado dopo i 100 metri corsi a Savona. È stato dunque cancellato in via prudenziale l'impegno di sabato negli Stati Uniti. Lo comunica la Fidal. Jacobs resterà quindi a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, osserverà dieci giorni di riposo uniti a protocollo riabilitativo combinato per procedere al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti.