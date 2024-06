Atletica, Ali eccellente terzo sui 100 metri della Diamond League di Stoccolma

ATLETICA

Nel Bauhaus-Galan per il velocista azzurro un crono di 10"19 condizionato dal vento contrario. Dosso quarta nella gara femminile in 11"23 ma con lo stesso problema climatico

© Francesca Grana Grande prestazione di Chituru Ali nei 100 metri della Diamond League di Stoccolma, in lotta sino alla fine contro avversari molto quotati, che chiude in terza posizione nel tempo di 10"19 che va letto sulla base di quanto realizzato dal vincitore, il camerunese Emmanuel Eseme primo in 10"16 rispetto al 10"01 con cui solo tre giorni fa aveva preceduto Jacobs a Oslo, così come il giapponese Hakim Sani Brown quinto oggi in 10"28 rispetto al 9"99 della Norvegia.

Se il vento contrario e forse la pista non velocissima hanno condizionato il riscontro del cronometro, la prova va interpretata come talora accade nella velocità per gli scontri diretti, con la netta sensazione che il venticinquenne velocista lombardo possa realmente aspirare a qualcosa di molto importante tra sei giorni, sabato 8 giugno, quando ci sarà la gara dei 100 metri agli Europei e, a proposito di velocisti suoi possibili avversari per le posizioni che contano a Roma, va segnalato il sesto posto nella competizione odierna del tedesco Joshua Hartmann in 10"30.

Zaynab Dosso, al suo debutto assoluto in carriera nel circuito dei diamanti, chiude i suoi 100 metri in 11"23, al quarto posto nella gara vinta un po' a sorpresa dalla gambiana Gina Bass in 11"15, davanti alla favorita ivoriana Maria-Josée Ta Lou che precede con 11"16 la statunitense Brittany Brown terza in 11"18.

Per la ventiquattrenne primatista italiana era l'ultimo test agonistico, esattamente una settimana prima della sua gara ai Campionati Europei di Roma che si disputerà domenica 9 giugno, ed anche per lei vale lo stesso ragionamento fatto per Ali in quanto le sensazioni offerte sono state certamente buone al di là del crono che non ha premiato nessuna, in quanto è apparsa poter lottare sino alla fine con le migliori, cedendo qualcosa solo negli ultimi metri.

© Francesca Grana

Sintayehu Vissa, mezzofondista azzurra di nascita etiope che vive e studia da anni negli Stati Uniti, fornisce una buona impressione nei suoi primi 1500 metri europei dell'anno, facendo fatica a reggere il ritmo forsennato delle prime che porta poi alla vittoria della britannica Laura Muir con un eccellente 3'57"99, ma chiudendo sia pur in decima posizione con un buon 4'03"66, suo stagionale e miglior prestazione dell'anno sulla distanza tra le atlete italiane.

Nei 400 ostacoli femminili Ayomide Folorunso si migliora leggermente rispetto al debutto di Oslo, chiudendo in sesta posizione con 55"99 nella prova dominata dalla fenomenale olandese Femke Bol con 53"07, mentre per chiudere con gli azzurri presenti, nei 1500 uomini, non validi per l'assegnazione di punti per la Diamond League, si comporta ancora molto bene Federico Riva che chiude terzo in 3'33"87 non lontano dal personale di 3'33"53 realizzato pochi giorni fa in occasione della sua vittoria a Ostrava, mentre appare meno brillante l'altro azzurro Ossama Meslek sesto con 3'34"69, nella gara vinta dal tedesco Robert Farken in 3'33"53.