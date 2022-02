Atletica: Jacobs domina anche i Campionati Italiani, trionfo nei 60 metri  

AD ANCONA

Il campione olimpico non lascia scampo agli avversari e conquista il titolo tricolore col tempo di 6’’55

Continua il magico inizio di 2022 per Marcell Jacobs sui 60 metri indoor: dopo aver conquistato le tappe internazionali di Berlino, Lodz e Lievin, il campione olimpico dei 100 metri conquista la breve distanza anche ai Campionati Italiani di Ancona con il tempo di 6’’55. La medaglia d’oro a Tokyo 2020 si conferma in forma smagliante e non lascia scampo agli avversari, precedendo sul traguardo Galbieri (secondo) e Moro (terzo). Tra le donne successo per Zaynab Dosso che con il tempo di 7"16 stabilisce il nuovo record italiano sui 60 metri.

Ancora una volta devastante Marcell Jacobs sui 60 metri indoor in questo inizio di 2022 davvero magico per il campione olimpico dei 100 metri. L’azzurro, dopo i trionfi nelle gare internazionali di Berlino, Lodz e Lievin, si conferma dominatore assoluto della breve distanza anche ai Campionati Italiani di Ancona pur non spingendo al massimo. Il buon tempo di 6’’55 vale alla medaglia d’oro di Tokyo 2020 il titolo tricolore, solo le briciole per gli avversari: Galbieri è secondo e Moro taglia il traguardo terzo. Jacobs si conferma così in forma smagliante e chiude alla grande i primi due mesi della stagione, in attesa dei Mondiali Indoor di Belgrado dal 18 al 20 marzo dove il velocista vorrà mettere la ciliegina sulla torta a un inverno da record: ma servirà sicuramente un cronometro migliore e probabilmente oggi nelle Marche il fenomeno azzurro non ha voluto forzare troppo per tenersi proprio in vista della Serbia. Poi, testa alla primavera e all’estate con il fitto programma dell’atletica internazionale che culmina con gli Europei di Monaco di Baviera e i Mondiali negli Stati Uniti col ritorno ai 100 metri.

JACOBS: "OGGI NON MI DO LA SUFFICIENZA"

"Sono molto severo con me stesso e non mi do oggi la sufficienza, non c'è stata quella attivazione ma l'importante era vincere. Ora testa alle prossime gare. Spero di poter correre mercoledì di nuovo per poi arrivare ai Mondiali di Belgrado al massimo della forza, questo mese servirà per questo". Così Marcell Jacobs, bicampione olimpico a Tokyo, a Raisport dopo aver conquistato il titolo italiano sui 60 metri ai campionati italiani indooor ad Ancona. "Correre pensando al tempo non è mai buono, conta farlo dove più conta, ovvero ai campionatati mondiali. L'obiettivo lì è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle", ha aggiunto. "In queste settimane abbiamo fatto un po' di lavoro di carico, lunghi e palestra. Quello che stiamo facendo ora è in vista di Belgrado", ha concluso. I campionati del mondo di Belgrado sono in programma dal 18 al 20 marzo.

ZAYNAB DOSSO VINCE I 60 METRI COL NUOVO RECORD FEMMINILE ITALIANO

Giornata da ricordare per Zaynab Dosso: la velocista azzurra ha vinto la prova sui 60 metri in 7" 16 firmando per tre centesimi il nuovo record italiano femminile, cancellando così il precedente primato che durava da ben 39 anni - ma che lei già aveva eguagliato lo scorso 11 febbraio - stabilito da Maria Masullo nel 1983. Per la 22enne di Man, che ha il passaporto italiano dal 2016, si apre una nuova interessante prospettiva in vista dei Campionati del mondo indoor che si terranno a Belgrado, in Serbia, nel weekend dal 18 al 20 marzo.