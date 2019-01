Ashab Tamaev, l'hulk russo stupisce nelle arti marziali miste

04/01/2019

Si chiama Ashab Tamaev, ha 17 anni, il suo collo misura 50 centimetri di diametro e, anche per questo, è stato soprannominato l'Hulk russo. Tamaev, che su Instagram è seguito da oltre un milione di follower, nonostante la giovane età si sta già facendo un nome nel mondo delle arti marziali miste. Recentemente ha fatto il suo debutto contro Philip Marvin, un incontro durato solo due round visto che Tamaev, dalla tecnica ancora grezza ma dalla potenza nelle braccia incredibili, ha vinto per ko tecnico. La UFC è ancora un miraggio ma gli esperti dicono che sarebbe perfetto per la KSW (organizzazione polacca di arti marziali miste): sentiremo parlare di lui...