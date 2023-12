Aquabike: Mariani campione del mondo freestyle

IL TRIONFO

L'italiano sul tetto del mondo grazie alla vittoria in Indonesia

© ufficio-stampa Dopo 16 titoli italiani, 9 titoli da campione europeo, primo al mondo nel ranking mondiale da più di 6 anni, finalmente Roberto Mariani ha conquistato anche il titolo mondiale dell'UIM ABP Aquabike World Championship nella categoria freestyle. Il “superman” dell’Aquabike, già in testa al ranking dopo la vittoria al Italian Grand Prix of Regione Sardegna a giugno, ha vinto l’Aquabike Grand Prix of Lake Toba in Indonesia battendo il suo rivale di sempre il 5 volte Campione del Mondo Rashed Al Mulla in Moto 2, ottenendo così anche la medaglia di Campione del Mondo al tie break.

Nonostante l’indiscussa bravura di Al Mulla, campione del Mondo uscente, Roberto Mariani ha conquistato il pubblico indonesiano con le sue pazze esibizioni che l’hanno fatto diventare il beniamino delle folle in tutte le gare. E anche in Indonesia non è stato da meno: il pubblico in delirio lo acclamava ogni volta che entrava in acqua e gli organizzatori hanno dovuto aggiungere esibizioni extra al già denso time schedule per soddisfare le richieste dei suoi fans.

“Per me è un sogno che si avvera il titolo mondiale piloti era l'unico che mi mancava – ha detto un emozionatissimo e felicissimo Mariani - e adesso ce l'ho fatta nel modo migliore vincendo la prima gara a Olbia in casa. Un'emozione straordinaria davanti al mio pubblico e a tutti i ragazzi del campionato italiano giovanile che sono il nostro futuro e poi andando a vincere anche in Indonesia nel lago Toba luogo fantastico con una popolazione entusiasta per l'Aquabike con la quale ho avuto feeling fin da subito. Mi hanno dato la carica dalla mia prima uscita in prova fino alla vittoria e in un bagno di folla nella festa del podio”.

© ufficio-stampa

"E soprattutto aver vinto con la mia famiglia accanto: mia moglie Debora che mi stimola continuamente ad andare avanti e mio figlio Francesco il mio primo tifoso che mi segue da quando è nato. Ancora non ho realizzato quello che è successo quello che ho fatto ma spero di non svegliarmi. Faccio anche i complimenti e ringrazio il promoter di Aquabike per l'organizzazione di tutte le gare realizzate con maniacale precisione e passione”

E’ giusto segnalare che Mariani ha vinto tutto con una moto completamente assemblata, modificata, testata da lui stesso (“tipo la Ferrari tanti anni di test e fatiche” come ama sempre ricordare lui) e questo aggiunge ancora più valore al suo titolo.

Il prossimo appuntamento con l’Aquabike sarà a marzo in Vietnam al UIM ABP Aquabike Grand Prix of Binh Dinh dove Mariani sarà pronto a difendere il suo titolo!