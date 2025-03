Appuntamento ... al buio per Barmasse sul Gran Sasso: "La mia regola è togliere per avere"

Hervé Barmasse è un alpinista e comunicatore attivo nella divulgazione della cultura della montagna. Autore deI libri "La montagna dentro" e "Cervino la montagna leggendaria", regista e interprete di documentari sull'alpinismo, rappresenta la quarta generazione di guide alpine della sua famiglia. Il suo nome è legato a importanti ascensioni realizzate in tutto il mondo, come la via nuova aperta in solitaria sul Cervino, la salita in stile alpino della Parete Sud dello Shisha Pangma (metri 8027) in Himalaya in appena tredici ore, la prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio e la nuova via sul Cerro San Lorenzo in Patagonia, la prima salita del Beka Brakay Chhok in Pakistan e altre ancora. Sulla sua montagna di casa, il Cervino, Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit. Per le sue ascensioni ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali si ricorda il Premio accademico Paolo Consiglio ricevuto quattro volte, il Premio internazionale Sport e Civiltà, Premio Panathlon International, Premio Sat, Premio Best Athlete, Premio Monzino, Grolla d’oro. Il suo primo libro "La montagna dentro", edito da Laterza (2015), diviene presto beststeller con oltre sessantamila copie vendute e viene tradotto in spagnolo, francese e tedesco. Nel 2021 esce con Cervino. La montagna leggendaria edito da Mondadori Electa, è best seller di categoria. Per la sua attività letteraria Hervé ha ricevuto il Premio Leggimontagna e Travel Stories Award con La montagna dentro; il Prix Terre D'aieulleures della giuria e del pubblico di Tolosa (Francia) per La montagne et moi - edizione francese di La montagna dentro; il Premio Itas con il libro Cervino - La montagna leggendaria. Attento alle tematiche legate all’alpinismo, alla montagna e all’ambiente in generale è attivo sui social, tv, radio e carta stampata. Dal 2016 è uno dei volti della trasmissione di Kilimangiaro in onda ogni domenica su Rai Tre. Dal 2021, ospite della trasmissione radiofonica Deejay Training Center di Linus in onda ogni domenica su Radio DJ.