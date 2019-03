Ansia Nardi-Ballard, ancora silenzio su Nanga Parbat: soccorsi bloccati

27/02/2019

È spuntato il sole sul Nanga Parbat, ma ancora nessuna notizia di Daniele Nardi e Tom Ballard. I due alpinisti, impegnati nella scalata dell'inesplorato Sperone Mummery, non danno loro comunicazioni da più di 48 ore e ora le ricerche sono bloccate perché il Pakistan ha chiuso lo spazio aereo dovuto all’abbattimento di due aerei indiani sui cieli del Kashmir durante le prime ore della mattina. Così non può decollare l'elicottero con a bordo Ali Sapdara, l'alpinista pakistano che conosce bene la montagna dopo averla scalata tre anni fa con Simone Moro in inverno. In questi minuti la Farnesina e l'ambasciata inglese stanno cercando di convincere il Pakistan a concedere una deroga.



Dopo giorni di maltempo, il meteo ha concesso una tregua ma dal campo base questa mattina non sono riusciti ad avvistare l'italiano e il britannico al campo 4.



Cresce l'ansia, ma la speranza è quella che Nardi e Ballard abbiano interrotto le comunicazioni per problemi di batteria del telefono satellitare. C'è da fare in fretta perché nelle prossime ore è previsto un nuovo peggioramento delle condizione meteorologiche.