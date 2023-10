Andrea Lanfri: dalle Paralimpiadi alle Seven Summits passando per l’Everest!  

ALPINISMO ED ESPLORAZIONE

Il trentaseienne lucchese nel 2022 è stato il primo essere umano con pluriamputazioni in vetta alla montagna più alta del pianeta

© Vibram Press Office Gente comune con una visione straordinaria. Non è solo un claim ma una sorta di "manifesto" e più ancora una dichiarazione di intenti che sembra cucita su misura addosso ad Andrea Lanfri. Trentasette anni alla fine di novembre, atleta paralimpico prima, oggi alpinista ed esploratore, Andrea sarà affiancato nei suoi prossimi progetti sportivi e outdoor da Vibram, collaborando con l’azienda di Albizzate (in provincia di Varese) allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. Uno sportivo vero e una persona di grande umiltà. “Ordinary people being extraordinary”, appunto. È proprio la filosofia che da sempre accomuna gli atleti del Team Vibram, brand leader nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni. La missione condivisa è quella di ispirare il pubblico e dimostrare quanto la passione e la dedizione siano le forze trainanti per raggiungere qualsiasi obiettivo e quanto la forza di volontà possa portare chiunque, indipendentemente dal grado di preparazione tecnica e dalla condizione fisica, fino al raggiungimento di traguardi personali apparentemente inarrivabili. La combinazione virtuosa tra straordinarietà e umiltà è proprio uno dei tratti del carattere di Andrea Lanfri, in primo piano nel piacevole incontro con la stampa di settore al Vibram Connection Lab di Milano, nell’ambito del ciclo di serate Mountain Sessions.

© Ilaria Cariello

Andrea Lanfri nasce come appassionato di trekking, arrampicata e mountaineering, avvicinandosi successivamente al mondo dell’alpinismo e a quello dell’esplorazione. Nel mese di gennaio del 2015, a soli ventotto anni, l’atleta lucchese contrae la meningite con sepsi meningococcica, perdendo l’uso di entrambe le gambe e di sette dita delle mani, ciò che lo obbliga a reinventare la sua carriera sportiva. Una costrizione che Andrea ha infatti affrontato anche come un’opportunità e una rinascita.

© Ilaria Cariello

Nell’arco di un anno, Lanfri torna alla sua vita di prima, iniziando a correre con un paio di protesi in fibra di carbonio acquistate grazie a una raccolta fondi, diventando il primo atleta italiano con doppia amputazione agli arti inferiori a scendere sotto i dodici secondi nei 100 metri piani (undici e 46 centesimi). Colleziona inoltre tre record italiani, due medaglie di bronzo, un argento agli Europei e un argento ai Mondiali di Londra nel 2017. Andrea oggi è alpinista ed esploratore ma soprattutto un grande amante della vita e delle attività all’aria aperta.

© Ilaria Cariello

Ha scalato le montagne più alte del pianeta, tra le quali il Kilimanjaro, l’Aconcagua e il Monte Bianco, fino a diventare nella tarda primavera dello scorso anno il primo essere umano con pluriamputazioni a raggiungere gli 8848 metri della vetta del Monte Everest. Nel 2020 Lanfri ha ideato "From0to0", un progetto sportivo e di solidarietà unico al mondo che unisce ciclismo e corsa e che quest’anno l’ha portato a raggiungere in quindici ore il Monte Teide (un vulcano alto 3715 metri nelle Isole Canarie, la massima elevazione della Spagna) con partenza e ritorno dalla costa dell’Oceano Atlantico.

© Vibram Press Office

Oltre alle diverse imprese alpinistiche che lo vedono protagonista, Andrea si impegna a trasmettere alle persone la sua energia positiva, con il preciso intento di dimostrare che i limiti che ci poniamo sono spesso mentali più che fisici:

“Sono felicissimo e onorato che un’azienda leader come Vibram condivida la mia filosofia, il messaggio della mia storia e l’energia che essa trasmette. Con caparbietà e passione si possono realizzare non solo imprese sportive o alpinistiche: una buona fetta delle mie soddisfazioni arriva dalla possibilità di trasmettere ad altre persone la stessa energia positiva che mi ha permesso di essere la persona che sono oggi. Un ulteriore stimolo per eliminare il prefisso ‘im’ e lasciare solo il possibile!”

© Ilaria Cariello

Una storia di grande coraggio e di eccezionale determinazione, quella di Andrea Lanfri, che Vibram sposa ed è orgogliosa di supportare. Come testimonia Jerome Bernard, Vibram Sport Innovation Marketing Global Director:

“Abbiamo tutti dei sogni, ma ci poniamo dei limiti. Se vogliamo davvero sognare e vivere, svegliamoci: così diceva lo scrittore Daniel Pennac. Con Andrea cercheremo di dare più forza e più senso ancora allo spirito Ordinary People Being Extraordinary, esploreremo nuovi orizzonti, e con la nostra expertise tecnica cercheremo di studiare e di concepire nuove soluzioni per aiutare lui e altri sognatori come lui a realizzare l’impossibile”.

© Vibram Press Office

Grazie al know-how pluriennale e ai continui studi compiuti dal reparto R&D sull’ergonomia e sulla calzata del piede, Vibram lavorerà insieme ad Andrea Lanfri allo sviluppo di nuove soluzioni per le discipline sportive, con lo scopo di studiare prodotti sempre più tecnici per offrire la possibilità di praticare attività outdoor a chiunque desideri farlo, indipendentemente dalla propria condizione fisica di partenza. Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre ottant'anni anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza e innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram produce oltre quaranta milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di km ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in Brasile e in Italia.

