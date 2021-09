Amoruso-Budel, che passione: nasce Padel TV

IL PROGETTO

Ecco il nuovo progetto dei due ex calciatori contagiati dalla "Padel mania"

Il padel, sport che ha spopolato in quest'ultimo anno, sbarca anche su Twitch, grazie al progetto di Futura Management supportata dall’hub creativo Nettar insieme ai fondatori Nicola Amoruso e Alessandro Budel : Padel Tv, è infatti il nuovo canale dedicato a questa disciplina che tanto sta appassionando gli italiani.

“Abbiamo deciso di dare vita a un nuovo canale che potesse andare incontro a quella che è stata definita la 'padel mania', uno sport che unisce competizione e il piacere di stare insieme", spiega Valentina Cammarata di Futura Management e Nettar. "Twitch è sicuramente una piattaforma che sta cambiando il mondo della comunicazione e di fruizione degli utenti, ed è anche per questo che abbiamo in programma di lanciare nel breve periodo un ulteriore nuovo progetto oltre la padel tv", aggiunge Michele Ponti di Nettar.

La prima puntata di Padel Tv è andata in onda ieri in live streaming, in occasione dell'evento inaugurale di sei campi da padel nella splendida cornice del Castello di Tolcinasco, all'interno del Golf Club. A fare da padroni di casa Nicola Amoruso e Alessandro Budel, due ex bomber che hanno accolto amici sportivi tra cui Christian Vieri, Antonio Cassano, Andrea Pirlo. Billy Costacurta, Demetrio Albertini, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Vincent Candela, Alessandro Matri e tanti altri.

Insieme a questi personaggi Amoruso e Budel, hanno intrattenuto gli utenti collegati e i tanti presenti, rivelando curiosità su questo sport, dando vita a gag e dando appuntamento alla prossima puntata che in programma i primi di Ottobre.