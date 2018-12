Nuoto, Mondiali in vasca corta: Carraro bronzo nei 50 rana

12/12/2018

Arrivana un'altra gioia per l'Italia dai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso in Cina. A Wang Shun l'azzurra Martina Carraro ha conquistato la medaglia di bronzo sui 50 metri rana migliorando anche il record italiano in 29'59. Delusione invece per Fabio Scozzoli, che ha chiuso al quarto posto la finale dei 100 rana maschili nella piscina di Hangzhou. L'azzurro ha toccato con il tempo di 56"48, l'oro è andato al sudafricano Cameron Van der Burgh in 56"01, argento al bielorusso Ilya Shymanovich (56"10) e bronzo per il giapponese Yasuhiro Koseki, terzo in 56"13.